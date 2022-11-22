Nepal'de Bala Chaturdashi Festivali Kutlamaları Güncel Haberler KATMANDU, 22 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da, Bala Chaturdashi Festivali'ni kutlamak için gelenekler doğrultusunda kandilleri yüzdüren insanlar, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) KATMANDU, 22 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da, Bala Chaturdashi Festivali'ni kutlamak için gelenekler doğrultusunda kandilleri yüzdüren insanlar, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Katmandu Nepal Güncel Haberler

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