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Nepal'de Bala Chaturdashi Festivali Kutlamaları

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Nepal'de Bala Chaturdashi Festivali Kutlamaları

KATMANDU, 22 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da, Bala Chaturdashi Festivali'ni kutlamak için gelenekler doğrultusunda kandilleri yüzdüren insanlar, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

KATMANDU, 22 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da, Bala Chaturdashi Festivali'ni kutlamak için gelenekler doğrultusunda kandilleri yüzdüren insanlar, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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