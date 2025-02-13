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Nebiyan Dağı Karla Kaplandı, Doğa Severlerin Gözdesi Oldu

Nebiyan Dağı Karla Kaplandı, Doğa Severlerin Gözdesi Oldu
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı, kar yağışlarının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Doğa turizmi alanı olarak bilinen dağ, adrenalin tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011'de doğa turizm alanı ilan edilen, şehir merkezine 30 kilometre uzaktaki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nda kar etkili oldu.

Yamaçlardan zirveye doğru çıkıldığında kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı bölgede, aralıklarla sis de etkili oluyor.

Ormanlık alanıyla her mevsim doğaseverler ve adrenalin tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunan dağ, beyaz örtüyle ayrı güzelliğe büründü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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