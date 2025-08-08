Nazım Elmas'tan Espiye'de Ziyaretler

Nazım Elmas'tan Espiye'de Ziyaretler
AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Espiye ilçesinde parti başkanlığı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Elmas, görevi süresince Giresun'un tüm ilçelerine hizmet etme sözü verdi.

Ak Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'un Espiye ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Ak Parti Espiye İlçe Başkanlığına ziyaret eden Elmas, AK Parti Espiye İlçe Başkanı Elmas Samet Önal ve partililerle bir araya geldi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Elmas, vatandaşlarla sohbet etti.

Elmas, Giresun'un tüm ilçelerine hizmet için çalıştıklarını belirterek, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm Espiyelilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
