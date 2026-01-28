Haberler

AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan ilçelere ziyaret

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Espiye ve Tirebolu ilçelerinde esnaf ve muhtarlarla bir araya gelerek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Gençlerin eğitim hayatları için Tirebolu Kız Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Espiye ve Tirebolu ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti Espiye İlçe Başkanlığını ziyaret eden Elmas, İlçe Başkanı Samet Önal, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Elmas, ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Elmas, vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

Tirebolu Kız Öğrenci Yurdu inşaatında da incelemelerde bulunan Elmas, gençlerin güvenli, modern ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Haberler.com
