Nazilli'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Üç Kişi Yakalandı

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Nazilli'de üç zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ticaret malzemeleri ele geçirildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Nazilli de bulunan üç zehir taciri kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden ekipler operasyon için düğmesine bastı. İkamette bulunan üç zehir taciri yakalandı. İkamette yapılan aramada; 111 Gram Metamfetamin, 20.75 Gram Esrar, çok sayıda Extacy uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, bin adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, cam tüp ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden D.Ö bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.G ve M.S isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN