Nazilli'de ilçe protokolü bayramlaştı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde protokol üyeleri Kaymakam Arısoy öncülüğünde bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler renkli anlara sahne olurken herkesin bayramını kutlayan Kaymakam Arısoy verdiği mesajda özellikle sürücülere güvenli sürüş tavsiyesinde bulundu.

Nazilli'de ilçe protokolü Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma ziyaretleri yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda başlayan ve yarım gün süren kurum ve kuruluşlara bayramlaşma ziyaretleri 112 acil biriminde sona erdi.

Nazilli protokolü İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde bir dizi bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde adeta küçük bir şehir turu atan protokol üyelerinden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul ve AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda başlayan bayramlaşma turu, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karayolu üzerindeki Asayiş Amirliği, Hürriyet Polis Karakolu, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi, Nazilli Devlet Hastanesi, Şehit Bülent Taşkıran'ın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü, depremzede vatandaşların kaldığı Hacı Mustafazade Yurdu ve 112 Acil Servis'te son buldu. Ziyaretlerde bayramların vazgeçilmezleri olan baklava ve şekerler başta olmak üzere çeşitli ikramlarla misafirlerini ağırlayan kurum ve kuruluşların emekçilerine teşekkür eden protokol üyeleri herkese iyi bayramlar diledi.

Huzurevinde mutlu bayramlaşma ve iddialı Bocce oyunu

2012 yılında hizmete açılan Haluk Alıcık Huzurevi'nde kalan vatandaşları da ziyaret eden ilçe protokolü, buradaki yaşlıların ellerini öperek sağlıklı ve mutlu bir bayram dileklerinde bulundu. Bocce müsabakalarında oldukça iddialı olan Huzurevi Bocce takımı ile iddialaşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşlılarla oynadığı Bocce müsabakasında hem alkış aldı hem de gönüllerde taht kurdu.

"Daha fazla gelsinler istiyorum "

Huzurevinin açılışından buyana yaşamını buradaki yaşlılarla birlikte sürdüren 83 yaşındaki Gülçen Demirbek, neşeli tavırları ve misafirperverliği ile takdir topladı. Gülşen Demirbek, bayram ile ilgili verdiği mesajda: "Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam ve başkan oğluma ve beraberindekilere çok teşekkür ediyorum. Allahıma çok şükür tüm çocuklarım geldi ve hep beraber aile olarak bayram yapıyoruz. Yol boyunca ziyaret ediyorlar ama daha fazla gelsinler istiyorum. Tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun" dedi.

"Bayramlar birlik ve rahmet günleridir"

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise "Büyüklerimizi burada en iyi şekilde misafir eden çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayramlar birlik ve rahmet günleridir. Büyüklerimizi ziyaretimiz inşallah bu rahmete kavuşmamıza vesile olur. Memleketimize, milletimize bayram hayırlı uğurlu, mübarek olsun" dedi.

"Bayramlar sevinç demek"

Huzurevinde yaşlılarla sohbet eden Kaymakam Arısoy da konuşmasında: "Kurban Bayramı vesilesiyle bayramda görev alan memurlarımızı ve huzurevinde kalan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Büyüklerimin ellerini öpüp hayır dualarını almaya ve bayramlarını tebrik etmeye geldik. Bayramlar sevinç demek. Dolayısıyla tüm Nazilli'mize hayırlı bayramlar temenni ediyorum. Bayram süresince yola çıkacak olan sürücülerimize dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.