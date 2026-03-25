Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nde kış aylarında donan yüzeydeki buzlar erimeye başladı. Balıkçılar, havaların ısınmasıyla birlikte tekneleriyle gölde balık avlamaya geri döndü.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırlarındaki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.

Kış boyunca buz altında balık avlayan balıkçılar da buzların çözülmesiyle uzun bir aranın ardından tekneleriyle göle açıldı.

Göl yüzeyindeki buz parçaları arasında balık avlamaya çalışan köylüler, drone ile görüntülendi.

Balıkçılık yapan Bayram Can, basın mensuplarına, bölgede havanın ısınmaya başlamasıyla göldeki buzların erimeye başladığını söyledi.

Can, "Gölün buzları açıldı, bizler de avcı olarak teknelerimizi göle açtık. Balık avlıyoruz. Geçimimizi balık avlayarak sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Haberler.com
500

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak

40 yıllık hegemonyayı milyarder bir bahisçi yıkacak
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz