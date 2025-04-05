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Nazik Gölü'nde Balıkçılar Dron ile Görüntülendi

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nde, buzların çözülmesiyle birlikte balık avı yapan tekneler, dron ile havadan görüntülendi. Balıkçıların uzun bir aradan sonra avlanmaya başlamasıyla gölde güzel manzaralar oluştu.

Nazik Gölü'nde balıkçı tekneleri böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nde yasak öncesi tekneleri ile balık avı yapan avcılar dron ile görüntülendi.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip olan Nazik Gölü'nün çözülmesiyle tekne balıkçıları avlanmaya başladı. Buzların çözülmesiyle uzun bir aradan sonra avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri, seyrine güzel görüntüler oluşturuyor. Balıkçı teknelerinin göl üzerindeki görüntüsü ve teknelerdeki balıkçıların avlanması havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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