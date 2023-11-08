NASA'nın Curiosity gezgini Mars'ta 4.000 günü tamamladı

NASA'nın Curiosity gezgini, Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'e inişinden bu yana Mars'ta 4.000 günü tamamladı. Gezgin, Mars'ın eski zamanlarda mikrobik yaşamı destekleyecek koşullara sahip olup olmadığını araştırmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Nasa'nın internet sitesinde yayımlanan görselde, Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'e inişinden bu yana Mars'ta 4.000 günü geride bırakan NASA'nın Curiosity gezgini görülüyor. (Fotoğraf: NASA)

LOS ANGELES, 8 Kasım (Xinhua) -- NASA'nın Curiosity gezgini, Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'e inişinden bu yana Mars'ta 4.000 günü tamamladı.

Gezgin, 5 Ağustos 2012'de tekerleklerinin Mars'taki Gale Krateri'nde yere değmesinden bu yana heyecan verici bilimsel çalışmalar yürütmekle meşgul. Curiosity kısa süre önce gezegenin yüzeyine açtığı delikten detaylı analiz için toz haline getirilmiş 39. kaya örneğini aldı.

NASA'ya göre gezgin, Mars'ın eski zamanlarda mikrobik yaşamı destekleyecek koşullara sahip olup olmadığını araştırmak üzere beş kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'nın tabanına kademeli olarak tırmanıyor. Katmanları Mars tarihinin farklı dönemlerinde oluşan dağ, gezegende iklimin zaman içinde nasıl değiştiğine ilişkin veri sunuyor.

26 Kasım 2011'de fırlatılan Curiosity gezgini, bugüne kadar Mars'a gönderilen en büyük ve en donanımlı keşif aracı olma özelliğini taşıyor.