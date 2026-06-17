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Erzurum'da "Narman Peri Bacaları Bisiklet Turu" düzenlendi

Erzurum'da 'Narman Peri Bacaları Bisiklet Turu' düzenlendi
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Erzurum'un Narman ilçesinde düzenlenen bisiklet turu, 100 bisikletlinin katılımıyla 10 kilometre boyunca gerçekleşti. Etkinlik, Kaymakamlık tarafından organize edildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde "Narman Peri Bacaları Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkca düzenlenen etkinlik, Merkez Cami önünden başlayıp, oluşumu yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayanan ve halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak bilinen Narman Peri Bacaları'nda sona erdi.

İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, diğer kurum müdürleri ve yaklaşık 100 bisikletlinin 10 kilometre boyunca pedal çevirdiği etkinlikte, katılımcılara çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Canip Kaplan
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