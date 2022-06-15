Namibya'daki Milli Parkta İki Hafta İçinde 11 Gergedan Kaçak Avcılarca Öldürüldü

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda'nın verdiği bilgiye göre, Haziran ayının başından bu yana ülkenin en iyisi olan Etosha Milli Parkı'nda 11 siyah gergedan yasadışı şekilde avlandı.

WİNDHOEK, 15 Haziran (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin en iyisi olan Etosha Milli Parkı'nda Haziran ayında 11 siyah gergedanın yasadışı şekilde avlandığını söyledi.

Namibya'daki Etosha Milli Parkı'nda kaçak avcılar tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bir saldırının ardından görülen gergedan leşi, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla) Muyunda açıklamasında soruşturmaların, boynuzları olmayan leşlerin üç hafta ve daha eski olduğuna işaret ettiğini belirtti."Bu üzücü ve yasadışı avcılıkla mücadelenin bitmediğine dair güçlü bir gösterge" diyen Muyunda, bakanlık ve güvenlik güçlerinin yaban hayatın korunmasına dair çalışmaları ve güvenlik güçlerinin devriye, güvenlik ve istihbarat toplamayı içeren müdahaleleri artıracağını da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel