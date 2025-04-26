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Namibya'da Kamu Yükseköğretim Ücretleri Kaldırılıyor

Namibya'da Kamu Yükseköğretim Ücretleri Kaldırılıyor
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Güney Afrika ülkesi Namibya, 2026 yılı itibarıyla kamuya ait yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerini kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor.

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, gelecek yıldan itibaren kamuya ait yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretinin kaldırıldığı bildirildi.

Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah, ulusa sesleniş konuşmasında, devlet üniversiteleri ve yüksekokullarda öğrenim ücretinin kaldırıldığını belirterek, "2026 itibarıyla başlayacak eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretimin yüzde 100 devlet tarafından destekleneceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Nandi-Ndaitwah, ücretsiz yükseköğretim politikasıyla işsizlik ve yoksulluk sorununa çözüm bulmayı hedeflediklerini vurguladı.

Resmi verilere göre, yaklaşık 3 milyonluk Namibya nüfusunun yüzde 70'ten fazlasını 35 yaş altı kişiler oluşturuyor.

Namibya'da kamuya ait 2 üniversite ve 7 yüksekokul bulunuyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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