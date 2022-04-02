Nallıhan Kaymakamı Dinç, öğrencilerle kitap okudu - Haberler

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Nallıhan Kaymakamı Dinç, öğrencilerle kitap okudu

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan Kaymakamı Dinç, öğrencilerle kitap okudu

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Kitap Her Yerde" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklarla kitap okudu.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Kitap Her Yerde" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklarla kitap okudu.

Kaymakam Dinç, Kütüphaneler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Nallıhan Tuğrulbey İlkokulu öğrencileriyle kitap okuyan Dinç, daha sonra Nallıhan Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğrencileriyle buluşarak onlarla sohbet etti.

İstiklal Marşı'nı "en güzel okuyan" öğrencileri dinleyen Dinç, en çok kitap okuyan öğrencilere de ödül verdi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy ve kurum müdürlüri de katıldı.

AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan, Kitap, Güncel, Haberler

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