Nallıhan'da Yapay Zeka Destekli Mantar Araştırması Başladı

Ankara Üniversitesi öncülüğünde yürütülen proje ile Nallıhan'daki trüf mantarları ve mikorizal çeşitlilik detaylı bir şekilde inceleniyor. Ekoturizm ve yerel ekonomi için yeni fırsatlar sunması beklenen çalışmada, yapay zeka ve eğitimli trüf köpekleri kullanılıyor.

Ankara Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Yapay Zeka Destekli ve Mikolojik Teşhis ve Etolojik Karşılaştırmalar: Nallıhan'ın Trüf ve Mikorizal Mantar Çeşitliliğinin Trüf Köpekleri-Yaban Domuzları Davranışlarıyla Bütüncül İncelenmesi" başlıklı proje, Nallıhan ilçesindeki çeşitlilik kayıt altına alınıyor.

Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Aydın, yaptığı açıklamada, projede kapsamındaki ilk arazi çalışmalarında, ekonomik değeri yüksek trüf mantarları ile zengin mikorizal mantar çeşitliliği tespit edilerek kayıt altına alındığı belirtilerek, bu bulguların hem Nallıhan'ın ekoturizm potansiyelini güçlendirecek hem de yerel ekonomiye yeni fırsatlar sunacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Projede Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yapay Zeka Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi ve Veteriner Fakültesi işbirliğiyle çok disiplinli bir ekibin görev yaptığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu özgün çalışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise Türkiye'nin mikoloji alanındaki önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Ilgaz Akata ve ekibinin katkıları. Araştırma asistanları Eda Kumru ve Gülce Ediş, proje kapsamında bilimsel analizleri yürütürken, özel olarak eğitilmiş trüf köpekleri Ares, Fungus ve Ascus, doğanın derinliklerindeki trüf mantarlarını başarıyla tespit ederek bilim insanlarına rehberlik ediyor. Yapay zeka teknolojileriyle biyolojik sezgiyi bir araya getiren bu benzersiz yaklaşım, Nallıhan'ı Türkiye'de örnek bir araştırma merkezine dönüştürme potansiyeline sahip. Projenin, bölgesel trüf turizmini geliştirmesi, yerel üreticilere yeni gelir alanları açması ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Araştırma ekibi olarak projenin hayata geçirilmesinde verdiği güçlü destekten dolayı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
