Nallıhan'da Voleybol Turnuvası Başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Kaymakamlıkça Nallıhan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Çayırhan Enerji Spor ve 2023 Nallıhan Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı Çayırhan Enerji Spor 3-1 kazandı.

Açılış maçına, Kaymakam Semih Doğanoğlu, geçen sene de bir turnuva düzenlediklerini belirterek, "Bu sene turnuvaya 22 takım katılım sağladı. Kurumlar arası kaynaşma ve sporun birleştirici gücü bizleri memnun ediyor. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Turnuvaya, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.