Nallıhan'da Maden Ocağında Göçük: 13 İşçi Yaralandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.
(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde meydana gelen göçükte, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden durumu ağır olan 2'sinin, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: ANKA / Güncel