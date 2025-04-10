Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle

Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazetecilere şafak operasyonu! Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltında
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

Hastane çıkışı ilk mesaj: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Nallıhan'da Maden Ocağında Göçük: 13 İşçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde meydana gelen göçükte, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden durumu ağır olan 2'sinin, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.