Haberler

Nallıhan-Beypazarı arasındaki yolda çalışma başlatıldı

Nallıhan-Beypazarı arasındaki yolda çalışma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları 43. Beypazarı Şube Şefliği, D140 kara yolunun Nallıhan-Beypazarı arasındaki 7 kilometrelik bölümünde yol çalışması başlattı. Yetkililer sahada incelemelerde bulunarak firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Karayolları 43. Beypazarı Şube Şefliği yol ağındaki D140 Kontra kesim nolu kara yolunun Nallıhan-Beypazarı arasındaki bir bölümünde çalışma başlatıldı.

Çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, firma temsilcilerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Kara yolunun, Nallıhan'dan Beypazarı yönüne doğru Sarıyar beklemesi kavşağına kadar olan 7 kilometrelik bölümündeki çalışmaların, planlanan takvime göre tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Nathan Ake için ödeyeceği bonservis
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı

Tüm ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Komedyen Deniz Göktaş'ın babası, polis memurunun şehit edildiği olaylara karışmış

Deniz Göktaş'ın babası bir polisin şehit edildiği olaylara karışmış

Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

Galatasaray’ın rakipleri belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir olay kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım