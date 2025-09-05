Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Hizmete Girdi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Yaşam Merkezi hizmete başladı.

Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör, merkezin 1 Ocak 2026'ya kadar her yaştan üyeye ücretsiz hizmet vereceğini, ardından sembolik bir ücret alınacağını söyledi.

Merkezde spor salonu ve her türlü programın gerçekleştirileceği 280 kişi kapasiteli salon bulunduğunu anlatan Güngör," İlkokul 2. sınıf ve mezun öğrencilere kurs verecek alanında uzman öğretmen kadromuz mevcut. Merkezde kadınların gün veya toplantıları için kadınlar lokali ile emekliler lokalimiz var." diye konuştu.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Nallıhan Belediye Meclis üyeleri de merkeze ziyarette bulundu.