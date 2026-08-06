Tekstil için yeni meslek standartları

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) arasında "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile MYK Başkanı Aşkın Tören ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da katıldı.

MYK ile ASKON arasında 3 Nisan'da başlatılan çalışmaların ilk çıktısı olan "Tekstil Sektöründe Adil, Yeşil ve Dijital Dönüşüm İçin Stratejik Bir Araç Olarak Yetkinlikler Çalıştayı" ile sektörün dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu yeni meslek alanları ile bilgi, beceri ve yetkinlik ihtiyaçları değerlendirildi.

Çalıştay sonucunda öncelikli çalışma alanları olarak "tekstil izlenebilirlik uzmanı, sürdürülebilir tasarım uzmanı, dijital tekstil ürün geliştirme uzmanı, tekstil geri dönüşüm operatörü, akıllı tekstil üretim sistemleri uzmanı, kumaş/malzeme teknoloğu" meslekleri belirlendi.

Protokol kapsamında, bu mesleklere ilişkin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, sektör temsilcileri ve ilgili paydaşların katkılarıyla hazırlanacak.

Böylece tekstil sektörünün yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün geliştirilmesine katkı sağlanacak.

"Ülkenin mesleki yeterliliklerini belirleyerek çalışma hayatına katkı sunuyoruz"

Bakan Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MYK ve ASKON arasında işbirliği protokolünün imzalandığını anımsattı.

MYK aracılığıyla ülkenin mesleki yeterliliklerini belirleyerek, çalışma hayatının gelişimine katkı sunduklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bugün imzalanan protokol sayesinde, tekstil sektöründe yeşil ve dijital dönüşümün ihtiyaç duyduğu 6 öncelikli meslek alanına yönelik ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama çalışmaları yürüteceğiz. Tekstil izlenebilirlik uzmanı, sürdürülebilir tasarım uzmanı, dijital tekstil ürün geliştirme uzmanı, tekstil geri dönüşüm operatörü, akıllı tekstil üretim sistemleri uzmanı, kumaş/malzeme teknoloğu, bu alanlarda işgücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu yeni yetkinliklerin kazandırılmasına, nitelikli işgücü kapasitemize ve sanayi üretimimize katkı sağlayacağız. Mesleki Yeterlilik Kurumumuza ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA