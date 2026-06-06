Güzel sanatlar müzik ilkokul ve ortaokulları ile spor ortaokullarına başvuru süresi uzatıldı

Güzel sanatlar müzik ilkokulları ve ortaokulları ile spor ortaokullarına öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinde başvurular 11 Haziran'a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları/Ortaokulları ve Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda gerçekleştirilecek müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamalarına ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

2 Haziran'da sona eren başvurular, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla 11 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Başvuru işlemleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki (e-okul.meb.gov.tr) "Sınav ve Nakil İşlemleri" ekranı üzerinden online yapılacak.

Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yaptıkları illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz'da tamamlayabilecek.