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Güzel sanatlar müzik ilkokul ve ortaokulları ile spor ortaokullarına başvuru süresi uzatıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ile spor ortaokullarına öğrenci seçme ve yerleştirme başvurularını, mağduriyet yaşanmaması için 11 Haziran'a kadar uzattı. Başvurular e-Okul üzerinden yapılacak, yetenek değerlendirmeleri 8-19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar müzik ilkokulları ve ortaokulları ile spor ortaokullarına öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinde başvurular 11 Haziran'a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları/Ortaokulları ve Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda gerçekleştirilecek müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamalarına ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

2 Haziran'da sona eren başvurular, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla 11 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Başvuru işlemleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki (e-okul.meb.gov.tr) "Sınav ve Nakil İşlemleri" ekranı üzerinden online yapılacak.

Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yaptıkları illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz'da tamamlayabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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