Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapsamında Arnavutköy'de STK Temsilcileriyle Buluştu

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı çerçevesinde Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şen, Türkiye Yüzyılı vizyonunun herkesin ortak hedefi olduğunu vurgulayarak, milletin katkılarıyla daha huzurlu bir Türkiye inşa edileceğini ifade etti.

Şen, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun tüm vatandaşların ortak hedefi olduğunu belirterek, " Türkiye Yüzyılı vizyonu milletimizin ortak yürüyüşüdür. Ekonomiden güvenliğe, eğitimden teknolojiye kadar her alanda güçlü adımlar atıyoruz. Bu vizyonu milletimizin katkılarıyla daha da ileriye taşıyacağız. Hep birlikte daha huzurlu, daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti milletvekilleri Latif Selvi, Hasan Çilez, Ejder Açıkkapı???????, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Adnan Günnar, İsmail Kaya ve Sümeyye Bozkurt, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Ayşe Deniz Çelik ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ile belediye başkan yardımcıları katıldı.

