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Mustafa Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında 19 gözaltı kararı verildi

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Mustafa Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında 19 gözaltı kararı verildi
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 19 gözaltı kararı verildiği, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

(İSTANBUL) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 19 yeni gözaltı kararı verildiği, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kara para aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılık soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, bu kişilerden 15'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Sarıgül hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Kaynak: ANKA
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