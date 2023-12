Mustafa Hacıkerimoğlu'nun annesi Gülnaz Hacıkerimoğlu toprağa verildi

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun dün vefat eden annesi Gülnaz Hacıkerimoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Hacıkerimoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gülnaz Hacıkerimoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.