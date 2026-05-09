Haberler

Diyarbakır Osb Başkanlığı'na Mustafa Fidan Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Fidan, 187 oy alarak yeniden başkan seçildi. Fidan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehrin gelişmesine katkıda bulunacak projelerin önemine değindi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı seçimlerinde Mustafa Fidan yeniden seçildi. Fidan, "Bizim en büyük projemiz yine birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü biz bu makamların geçici olduğunun farkındayız. Bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan geride ne bıraktığımızdır" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saatlerinde başlayan başkanlık seçimi sona erdi. Seçimde mevcut başkan Mustafa Fidan mavi listeden, Ali İhsan Özdoğan yeşil listeden seçime girdi.

Toplam 344 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. Mavi liste başkan adayı Mustafa Fidan 187 oy alarak seçimi kazanırken, yeşil liste başkan adayı Ali İhsan Özdoğan ise 156 oy aldı.

Seçimde konuşan OSB Başkanı Mustafa Fidan, dört yıl boyunca çözüm üreten bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını ifade ederek, "Bizim en büyük projemiz yine birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü biz bu makamların geçici olduğunun farkındayız. Bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan geride ne bıraktığımızdır" dedi.

"BU ŞEHRİN ARTIK GÖÇ VERMESİNİ İSTEMİYORUZ, YATIRIM ALAN BİR ŞEHİR OLMASINI İSTİYORUZ"

Diyarbakır'ın gelişmesini hedeflediklerini söyleyen Fidan, "Biz Diyarbakır'ın büyümesini istiyoruz, çünkü biz Diyarbakırız. Sanayisinin güçlenmesini istiyoruz. Gençlerin iş bulmasını istiyoruz. Bu şehrin artık göç vermesini istemiyoruz, yatırım alan bir şehir olmasını istiyoruz. Mücadelemiz makam mücadelesi olmadı, olamaz da. Bizim mücadelemiz memleket mücadelesidir. Her fabrika bizim için bir istihdam kapısıdır. Her yatırım, Diyarbakır'ın geleceğine atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı

Fotoğrafı gören herkes aynı detaya takıldı

YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Herkes onu konuşuyor! Yine saçlarını kesemedi

Yine kıl payı kurtuldu!

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Yıldız futbolcuya büyük şok! Yangın tüpü sıktı kadro dışı kaldı

Eline aldığı yangın tüpü başına büyük iş açtı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı