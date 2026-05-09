Diyarbakır Osb Başkanlığı'na Mustafa Fidan Yeniden Seçildi

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı seçimlerinde Mustafa Fidan yeniden seçildi. Fidan, "Bizim en büyük projemiz yine birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü biz bu makamların geçici olduğunun farkındayız. Bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan geride ne bıraktığımızdır" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saatlerinde başlayan başkanlık seçimi sona erdi. Seçimde mevcut başkan Mustafa Fidan mavi listeden, Ali İhsan Özdoğan yeşil listeden seçime girdi.

Toplam 344 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı. Mavi liste başkan adayı Mustafa Fidan 187 oy alarak seçimi kazanırken, yeşil liste başkan adayı Ali İhsan Özdoğan ise 156 oy aldı.

Seçimde konuşan OSB Başkanı Mustafa Fidan, dört yıl boyunca çözüm üreten bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını ifade ederek, "Bizim en büyük projemiz yine birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü biz bu makamların geçici olduğunun farkındayız. Bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan geride ne bıraktığımızdır" dedi.

"BU ŞEHRİN ARTIK GÖÇ VERMESİNİ İSTEMİYORUZ, YATIRIM ALAN BİR ŞEHİR OLMASINI İSTİYORUZ"

Diyarbakır'ın gelişmesini hedeflediklerini söyleyen Fidan, "Biz Diyarbakır'ın büyümesini istiyoruz, çünkü biz Diyarbakırız. Sanayisinin güçlenmesini istiyoruz. Gençlerin iş bulmasını istiyoruz. Bu şehrin artık göç vermesini istemiyoruz, yatırım alan bir şehir olmasını istiyoruz. Mücadelemiz makam mücadelesi olmadı, olamaz da. Bizim mücadelemiz memleket mücadelesidir. Her fabrika bizim için bir istihdam kapısıdır. Her yatırım, Diyarbakır'ın geleceğine atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA