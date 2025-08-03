Mustafa Elitaş, Kayseri'deki Yeni Havacılık Lisesini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ertuğrulgazi Kocasinan Akademi'yi ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Elitaş ve beraberindekilere, 25 bin metrekare alan üzerinde kurulan okulu gezdirerek, bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elitaş, Kayseri'de ilk uçak üretiminin yapıldığı yerde yeniden havacılık sanayisine destek olacak bir okulun olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Elitaş, şunları kaydetti:

"Bu eylül ayında öğrenciler burada eğitim ve öğretime başlayacaklar. Artık Türkiye İHA, SİHA, Kağan ve uçaklarıyla müthiş bir gelişmeyi hayata geçiriyor. Kayseri, Türkiye'de TOMTAŞ olarak 1925 yılında ilk uçak sanayisinin başladığı yer. İlk üretimin yapıldığı yer. Buraya da yakışan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi'nin olmasıydı. İlimizin sanayileşmesinin yeni bir başlangıcını ve yeni güzergahını bu şekilde belirlemiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

Okulun havacılık sektöründe yetişmiş nitelikli mezunlar vereceğini belirten Palancıoğlu ise ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip öğrencilerin burada yetişeceğini anlattı.

Ertuğrulgazi Kocasinan Akademi'yi de ziyaret eden Elitaş ve beraberindekiler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Elitaş, Çolakbayrakdar'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli yatırımlar yaptığını kaydederek, el birliğiyle şehre yeni hizmetler yapmaya devam edeceklerini aktardı.