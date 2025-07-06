Muşlu Minik Sporcular, Cimnastikte Türkiye Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
Muşlu küçük sporcular, Malatya'da yapılan bölge yarışmasında elde ettikleri başarı ile yarı finale yükseldi ve Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor. Antrenörleri Demet Uğurlu, milli takıma oyuncu kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.
Muşlu minik sporcular, cimnastikte Türkiye şampiyonu olmak için ter döküyor.
Malatya'da 24-26 Haziranda düzenlenen bölge yarışmasına katılan sporcular, derece elde ederek yarı finale yükseldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdüren küçük sporcular, 20 Temmuz'da Malatya'da yapılacak yarışmadan da başarıyla dönmeyi hedefliyor.
Cimnastik antrenörü Demet Uğurlu, sporcuları Türkiye elemelerine hazırladıklarını söyledi.
Amaçlarının milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirten Uğurlu, şunları kaydetti:
"Malatya'da gerçekleştirilen yarışmaya 10 ilden sporcular katıldı. Sporcularımız çeyrek final müsabakalarında sergiledikleri başarılı performansla yarı finale yükselmeye hak kazandı. Rakiplerimizi geride bırakmayı başardık. Yarı final öncesinde antrenmanlarımızı yoğunlaştırdık. Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz."