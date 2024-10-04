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MÜSİAD, Nijerya'daki İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

MÜSİAD, Nijerya'daki İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
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MÜSİAD temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir resepsiyon düzenleyerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını tanıttı. Resepsiyonda, Türkiye-Nijerya arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor ve 2025 yılında Nijerya'da 'Türkiye Yılı' olması planlanıyor.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

MÜSİAD Nijerya Şube Başkanı Tevfik Demirel, AA muhabirine, resepsiyonda Nijeryalı iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattığını belirtti.

Demirel, iş insanlarına MÜSİAD'ın potansiyel katkılarına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

Resepsiyonda, Türkiye'de kasım ayı sonunda yapılacak MÜSİAD EXPO tanıtımının da yapıldığını söyleyen Demirel, "Biz, Türkiye-Nijerya arasındaki düşük ticaret hacmini yükseltmeye çalışıyoruz. Bunun için yapmış olduğumuz çalışmalarda en yakında zamanda, özellikle 2025 yılında Nijerya'da 'Türkiye Yılı' olmuş olacak." dedi.

Resepsiyonunda sonunda MÜSİAD ile Nijerya'daki Dünya Ticaret Merkezi arasında ticaret alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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