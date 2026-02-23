MÜSİAD İzmir Şubesince iftar programı gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirterek, "Türkiye bu kez oyunu sadece izleyen değil, oyunun kurallarını belirlemede söz sahibi olan bir ülke olma iddiasında." dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından Balçova ilçesindeki bir otelde, şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalanlar ile kimsesiz çocukların yer aldığı iftar programı düzenlendi.

Türk tasavvuf müziği dinletisiyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından iftar gerçekleştirildi. İftar sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, programda yaptığı konuşmada, herkesin ramazanını tebrik ederek, "Rabb'im hepimizi sağlık ve huzur içerisinde nice ramazanlara, ardından da bayramlara eriştirsin." dedi.

Program için MÜSİAD'a teşekkür eden Elban, üretim, teknoloji ve inovasyonla Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden iş insanlarının önemine işaret etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de İzmir'de ramazan sofrasında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özdemir, MÜSİAD'ın yaklaşık 15 bin iş insanı üyesi, 60 binin üzerinde şirketi temsil ettiğini ve yurt içi ve dışında 177 ofisi bulunduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Özdemir, "Ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına yaklaşık yüzde 30, ihracatına 35 mertebesinde katkı sunuyoruz. Üye şirketleriyle de 3 milyon insana istihdam sağlıyoruz. Bizim için MÜSİAD çatısı altındaki bu dava, rakamların çok daha ötesinde bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Dünyanın kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini dile getiren Özdemir, küresel güç dengelerinin değiştiğini ve yeni dünya düzeninin sancılı biçimde şekillendiğini ifade etti.

Yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yeni dünya düzeni kurulurken, Türkiye bu kez oyunu sadece izleyen değil, oyunun kurallarını belirlemede söz sahibi olan bir ülke olma iddiasında. Geçmişte bölgedeki sorunların çözümlerini defalarca ithal edilen yöntemlerle denendi ama ithal çözümler hep kısa vadede bir kısım insanları memnun etse de uzun vadede daha derin çıkmazlara ve ayağından çıkartıp atamadığı prangalara vurdu. Böylesi dönemler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Bugün tüm bu olanları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izleyen Türkiye, bölgeyi ithal çözümlere bırakmayacak iradeye ve dirayete sahip tek bölge ülkesidir."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise iftar programının birlik ve beraberlik açısından önem taşıdığını belirterek, İzmir'in kalkınması için iş dünyasıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da küresel ticaret ve güvenlik alanlarında belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, üretim ve rekabet gücünün korunmasının önemine dikkati çekti.

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur ise Türkiye Yüzyılı vizyonunu doğrultusunda üretim, yatırım ve istihdam odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir'in küresel ticaret ağlarında daha etkin olması için markalaşma ve uluslararası işbirliklerine öncelik verdiklerini kaydetti.

İftar programına AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, protokol üyelerine hediye takdim etti.