MÜSİAD Elazığ İlçelerle Buluşuyor Programı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Elazığ'ın Ağın ilçesinde MÜSİAD tarafından düzenlenen programda, yerel yatırımlar ve iş dünyasının gelişimi değerlendirildi. Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Çakar, iş insanlarına teşekkür etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "MÜSİAD Elazığ İlçelerle Buluşuyor" programı gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesince Ağın Niyazi Yıldırım Gençomanoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ilçedeki yatırımlar ve iş dünyasının gelişimi değerlendirildi.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, ziyaretlerinden dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

Toplantının ardından tarihi Ekrem İspir Konağı, tekstil atölyesi ve ağın leblebisi üretim tesisinde inceleme yapan iş insanları, Çakar'ı makamında ziyaret ederek çalışma ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
