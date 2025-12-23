MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Derneğin Azerbaycan'daki Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, ekonomik dalgalanmalar, bölgesel çatışmalar, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim krizinin etkileri ve teknolojik dönüşümün hızının küresel ölçekte yeni bir denge arayışını zorunlu kıldığına işaret ederek "Bu düzensizlik hali, bazı coğrafyalarda kalıcı bir normal haline gelmiş durumda. Ancak unutulmamalıdır ki düzensizlik, aynı zamanda yeni bir düzenin habercisidir." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve çok sayıda davetli katıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, "MÜSİAD, bugün 14 bini aşkın üye, çatısı altında temsil ettiği 60 binden fazla şirket, Türkiye'de 78, yurt dışında 84 ülke ve 100 temsil noktasıyla ülkemiz sınırlarını aşan uluslararası ölçekte bir iş dünyası kuruluşudur." dedi.

MÜSİAD üyesi şirketlerin Türkiye'de 3 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığına dikkati çeken Özdemir, bu şirketlerin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 30'undan fazlasını ürettiğinin altını çizdi.

Özdemir, Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Amerika kıtasına kadar uzanan ve dünyanın tüm kıtalarında yapılanmış yurt dışı teşkilatlarına kayıtlı 4 bine yakın sayıda üyenin, küresel ölçekte düşünen, yerel dinamikleri okuyan ve sahada güçlü karşılığı olan bir yapıyı temsil ettiğini dile getirdi.

Bu teşkilat ağı içinde Azerbaycan'ın, taşıdığı stratejik konum ve tarihi bağlar itibarıyla ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, "Azerbaycan şubemiz, yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunmakla kalmamakta, aynı zamanda Türk dünyası işbirliğinin sahadaki somut ve kurumsal örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Özdemir, MÜSİAD'ın, Türk dünyasını yalnızca ortak bir geçmişin değil, ortak bir ekonomik geleceğin de adı olarak gördüğünü ve bu coğrafyada üretim, ticaret ve yatırım eksenli güçlü bir işbirliği zemini inşa etmeyi stratejik bir sorumluluk olarak değerlendirdiğini aktardı.

Uzun yıllar boyunca alışılan küresel düzenin, bugün ciddi biçimde sarsıldığı bir dönemden geçtiğine işaret eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun süre öngörülebilir kabul edilen ticaret kuralları, finansal sistemler, tedarik zincirleri ve jeopolitik dengeler artık aynı güveni vermiyor. Küresel sistem, kendi ürettiği sorunları yönetmekte zorlanan bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu nedenle yaşadığımız tabloyu yalnızca geçici bir kriz olarak değil, eski düzenin sınırlarına ulaşmasının doğal bir sonucu olarak okumak gerekiyor. Son yıllarda artan belirsizlik, aslında bir düzensizlikten çok daha fazlasını ifade ediyor. Ekonomik dalgalanmalar, bölgesel çatışmalar, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim krizinin etkileri ve teknolojik dönüşümün hızı, küresel ölçekte yeni bir denge arayışını zorunlu kılıyor. Bu düzensizlik hali, bazı coğrafyalarda kalıcı bir normal haline gelmiş durumda. Ancak unutulmamalıdır ki düzensizlik, aynı zamanda yeni bir düzenin habercisidir."

Özdemir, asıl tartışılması gereken konunun kurulacak yeni düzenin biçimi olduğunu belirterek "Bu noktada iş dünyasına düşen sorumluluk her zamankinden daha büyüktür. Bugün mesele sadece ekonomik başarı değildir. Mesele, bulunduğumuz coğrafyalarda istihdamı korumak, toplumsal dengeyi gözetmek ve küresel belirsizlikler karşısında sağduyulu bir duruş sergileyebilmektir. Yeni oluşacak düzen içerisinde ekonomimizi daha dayanıklı, daha kapsayıcı ve insanı merkeze alan bir anlayış üzerine kurulmak zorundayız. Ekonomi büyürken toplumların sosyoekonomik yapıları kırılganlaşmamalı, teknoloji ilerlerken insan geride bırakılmamalıdır. Aksi takdirde sürdürülebilir bir gelecekten söz etmek mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, iki ülke arasındaki kardeşlik hukuku ve tarihi derinlik nedeniyle, geleceğin düzenine yönelik anlayışı ve stratejik vizyonu birlikte ortaya koymak zorunda olduğunun altını çizen Özdemir, "Tarih bizi çağırıyor. Bu millet her çağırıldığında ayağa kalkmayı bilmiştir; bugün de tarih aynı iradeyi bizden bekliyor. Bu itibarla, önümüzdeki yıl içinde, Karabağ'da Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve MÜSİAD işbirliğiyle Türk Dünyası Yatırım ve İş Formu düzenleyeceğimizi duyurmak istiyorum. Türk dünyası ülkelerinin tamamından yer alacak katılımcılarla, ortak stratejik vizyona yönelik çalışmalarımızı daha da derinleştireceğiz." dedi.

Özdemir, yeni yönetime başarı temennisinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Ticaret Bakanı Bolat'a katılımı ve katkıları için şükranlarını sundu.