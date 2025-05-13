MÜSİAD Başkanı Kayan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, "Bugün gelinen noktada terörsüz bir Türkiye, güvenli gelecek perspektifiyle yatırımcının önünü açmakta, girişimcinin cesaretini artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Kayan, yazılı açıklamasında, güven ve huzur ortamının, yatırım, üretim ve büyümenin zeminini oluşturacağını belirtti.

Terörle mücadelede ulaşılan noktayla yeni dönemin kapısının aralandığını ifade eden Kayan, ekonomik istikrarın temelinde güvenli toplumsal yapının olduğunu kaydetti.

Kayan, iş dünyası için en kıymetli unsurun öngörülebilirlik olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün gelinen noktada terörsüz bir Türkiye, güvenli gelecek perspektifiyle yatırımcının önünü açmakta, girişimcinin cesaretini artırmaktadır. Terörün gölgesinin kalktığı bir zeminde üretim artar, istihdam gelişir, yatırım hacmi büyür. Yıllarca huzurdan ve yatırımlardan mahrum bırakılmış alanlar, artık kalkınmanın ve üretimin yeni merkezleri haline gelebilir. Bu tabloyu fırsata dönüştürmek hepimizin görevidir."

Kayan, MÜSİAD olarak terörsüz, huzurlu ve güçlü Türkiye'nin inşasında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.