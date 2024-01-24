MÜSİAD Arnavutluk Temsilciliği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk Temsilciliğinin yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler'in yanı sıra iş insanları ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman MÜSİAD'ın arkasında olduğunu ifade etti.

Atay, "MÜSİAD Arnavutluk, kardeş ve dost bir ülkede kurulmuş olması münasebetiyle avantajlı bir yapılanma. Çünkü dost ve kardeş bir ülkede faaliyet yürütmek gerçekten çok daha kolay ve inanın Arnavutluk'un bu potansiyelini daha iyi kullanma, Arnavutluk halkının lehine daha iyi kullanma noktasında size büyük bir avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Limanları, kaynakları ve insan gücüyle Arnavutluk'un büyük bir potansiyel sunduğunu dile getiren Atay, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın bir gereği olarak Arnavutluk ve Türkiye arasında ticaret alanındaki rakamların artışta olduğunu belirtti.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı İşler de iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği potansiyelini artırmaya yönelik çabaları birleştirmeyi ve daha sağlam bağlar kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

MÜSİAD'ın 14 bin üyesi, 60 bini aşan işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan bir sermaye platformu olduğunu kaydeden İşler, şöyle devam etti:

"İki ülke arasında güçlü bir işbirliği sadece ekonomik büyütmeyi teşvik etmekle kalmayacak aynı zamanda kültürel ve sosyal bağları da pekiştirecektir. Hep birlikte Türkiye ve Arnavutluk arasındaki dostluğu daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımı vurgulamak isterim."

MÜSİAD tanıtım videosunun gösterildiği toplantı kapsamında, farklı Türk ve Arnavut işletmeler de tanıtıldı.