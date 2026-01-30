Muş Güzeldağ Kayak Merkezi 25 bini aşkın kayakseveri ağırladı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Güzeldağ Kayak Merkezi, kar yağışı ve yarıyıl tatilinin etkisiyle yıl başından bu yana 25 bini aşkın kayakseveri ağırladı.

En çok karın yağdığı iller arasında bulunan Muş'ta kar seviyesinin yeterli düzeye ulaşmasıyla merkeze 8 kilometre uzaklıkta yer alan 2 bin 300 rakımlı merkezde kayak sezonu açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bakım ve onarım çalışmaları yapılan merkezde, yarıyıl tatilinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yıl başından bu yana 25 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkeze gelenler, aileleriyle hem kayak hem de piknik yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

"Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, sezon açılmadan kayak merkezinin bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

Kayak merkezinin yıl başından itibaren kayakseverlerin hizmetine hazır hale getirildiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizde iki pistimiz bulunmakta. Yeterli kar yağışının ardından pistlerimiz hazır hale getirilerek halkımızın hizmetine açıldı. Birinci pistimiz 1400 metre, ikinci pistimiz 1600 metre uzunluğunda. Yöre halkı kayak merkezimize ilgi gösteriyor. Sezon açıldığı günden bu yana 25 bini aşkın vatandaşımız kayak merkezimize geldi. Bazı vatandaşlarımız burada piknik yapıyor ve güzel vakit geçiriyor. Tüm imkanlarımızla vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kayak merkezimize çevre illerden ve ilçelerimizden ilgi var. Ziyaretçi sayısının sezon sonuna kadar yüksek bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum."

"Çok eğlenceli bir yer"

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Sida Oğlağo ise "Yarıyıl tatilini burada değerlendiriyoruz. Muş'un vakit geçirecek en güzel yerlerinden biri. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Vatandaşlar için de çok eğlenceli bir yer." dedi.

Kayseri'den gelen Selim Tunçbilek de çocuğunun Muş'ta kamu görevlisi olarak görev yaptığını belirterek, "Yarıyıl tatilinde torunumu kayak merkezine getirdim. Çok güzel bir mekan. Tüm vatandaşlarımıza imkan buldukça buraya gelmelerini tavsiye ederim. Burası kayak yapılabilecek, eğlenilebilecek, hoşça vakit geçirilebilecek bir merkez. Ayrıca kayak merkezi hem bedensel hem de ruhsal sağlığımızı koruyabileceğimiz çok güzel bir mekan." ifadelerini kullandı.

Babasının karne hediyesi olarak kendisini kayak merkezine getirdiğini anlatan ortaokul öğrencisi Zeliha Beren Baran ise güzel vakit geçirdiklerini, burasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Vildan Aktı ise yarıyıl tatilinin güzel geçtiğini anlatarak, "Karne hediyesi olarak annem ve babam bizi buraya getirdi. Şu an çok mutluyuz ve eğleniyoruz. Uzun zamandır kayak merkezine gelmemiştim. Kendimi pamukların içinde gibi hissediyorum. Kayarken çok eğleniyorum. Bazen birine çarpacağım diye çok korkuyorum." şeklinde konuştu.