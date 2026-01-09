Haberler

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Kılıç, seçtiği fotoğrafların içeriğinin oldukça etkileyici olduğunu belirtti.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Kılıç, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet " başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını oylayan Kılıç, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" başlıklı karesini seçti.

Kılıç, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçerken zorlandığını belirterek, AA muhabirlerine teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
