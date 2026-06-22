Muş'ta inşa edilen TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Muş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 1078 konutun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yüklenici firmanın proje müdürü Bilal Demirel, TOKİ tarafından yaptırılan 1078 konutun yapım çalışmalarını devam ettiğini söyledi.

Konutlarda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80'e yakın olduğunu belirten Demirel, "870 dairemiz 2+1, 208 dairemiz ise 3+1 olarak inşa edilmektedir. İçinde 20 dükkan, bir ticaret merkezi, 32 derslikli ilkokul yer almaktadır. Geçen yıl nisan ayında başladığımız konutlarımızı kısa sürede bitirip inşallah teslim edeceğiz." dedi.

Konutları yeni teknolojiye uygun yaptıklarını ifade eden Demirel, "Peyzaj alanları, çocuk oyun alanları, basketbol sahalarımız da mevcuttur. Sosyal aktiviteler için yeterli alanlarımız bulunmaktadır." ifadesini kullandı.