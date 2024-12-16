Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Muş'ta Tekstilkent Projesi ile İstihdam Seferberliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valiliği'nin başlattığı Tekstilkent projesi sayesinde kentte açılan tekstil atölyeleri ve fabrikaları, binlerce kişiye iş imkanı sağlarken, ekonomiye de önemli katkılarda bulunuyor.

Muş Valiliği Sultan Alparslan Tekstilkent ile kentin farklı noktalarında açılan atölye ve fabrikalar, binlerce kişiye iş kapısı oldu.

Devletin sunduğu desteklerle tekstil sektörünün geliştiği Muş'ta, kurulan fabrika ve atölyeler kentte hem işsizliğin azalmasına hem de ekonomiye önemli katkı sunuyor.

Valiliğin çalışmak için batıya gitmek isteyen gençlerin kendi memleketlerinde iş bulmalarına olanak sağlamak için 4 yıl önce hayata geçirdiği "Tekstilkent" projesi de birçok kişiye iş imkanı sağladı.

Binlerce kişinin istihdam edildiği fabrika ve atölyelerde üretilen ürünler, çevre illere ve yurt dışına gönderiliyor.

Sungu beldesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası sahibi Veysel Karayel, gazetecilere, 2010'da devlet desteği ile kentin farklı bölgelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde 5 bini aşkın kişinin çalıştığını söyledi.

Kent genelinde 102 tekstil fabrikası ve atölyenin aktif olarak üretim yaptığını belirten Karayel, şunları kaydetti:

"Burada üretilen gömlek, pantolon, çocuk ve spor kıyafetleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 32 ülkeye ihraç ediliyor. İlin ekonomisine yıllık 500 milyon lira katkı sağlamakta. Kurduğumuz üç atölyede 200 kişiyi istihdam ediyoruz. Günde yaklaşık 5 bin bayan gömleği üretiyoruz. Burada devletimizin bize sağladığı Sigorta, İŞKUR ve KOSGEB desteği ile çalışan sayısını her geçen gün artırmaktayız. Hayat şartlarından dolayı daha önce geçimini sağlamak için büyük şehirlere göç eden bir çok vatandaşımız, burada tekstil fabrikalarının açılmasıyla geri geldi."

Atölyede çalışan Hülya Arat ise, "Özellikle kadınların çalışabileceği güzel bir çalışma ortamı oluşturuldu. Kadınlarda bir öz güven oluştu. Kadınlar olarak kimseye minnetimiz olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde durma imkanı bulduk. Burada elde ettiğim ücretle hem aile bütçeme katkı sağlıyorum hem de kendi çeyizimizi hazırlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
img

Yer: Adana! Görenler gözlerine inanamadı
img

Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Son Dakika Haberleri

Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç? Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.