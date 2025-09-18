Muş'ta Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.

Malazgirt-Bulanık kara yolundaki pancar boşaltma sahasında düzenlenen törende, çiftçiler tarlalarındaki pancarları traktörlerle alana getirmeye başladı.

Törende konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, çiftçilerin trafik güvenliği konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Kampanyanın hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bayram, şunları kaydetti:

"Gece ışıklandırması çok önemli. Reflektörsüz, farları çalışmayan traktörler ciddi kazalara yol açabiliyor. Hepimiz dikkatli olmalıyız ve özen göstermeliyiz. Şeker fabrikamız, jandarmamız, tarım ve orman müdürlüğümüz ve ziraat odamız, üzerine düşeni yapıyor. Çiftçilerimize düşen ise güvenliği sağlamak ve ürünlerini en sağlıklı şekilde teslim etmek."

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan da Malazgirt'in hem tarihi hem de tarımsal üretimiyle bölge için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Geçen yıl Malazgirt'te yaklaşık 135 bin ton pancar alımı yapıldığını belirten Erdoğan, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise üreticilerin trafik kurallarına uymalarının önemine dikkat çekerek, özellikle traktörlerin far ve reflektörlerinin çalışır durumda olması gerektiğini vurguladı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, Şeker-İş Sendikası Ağrı Şubesi Başkanı Agit Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın ve MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım katıldı.