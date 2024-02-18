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Muş'ta Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması

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Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması'na 7 okul katıldı. Yarışmada Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu ve Özel Bilim ve Teknoloji Lisesi birinci oldu. Dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Muş'ta Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 7 okul katıldı.

Yarışmada yıldızlar kategorisinde Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu ve Gençler kategorisinde ise Özel Bilim ve Teknoloji Lisesi birinci oldu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullar arası halk oyunları yarışması düzenlediklerini söyledi.

Usta öğreticiler tarafından öğrencilere eğitim verildiğini belirten Oral, "İlk etapta Muş merkezde yapılan yarışmalarda başarı elde eden gençlerimiz ve çocuklarımız final yarışmalarında ilimizi temsil edecekler." dedi.

Yarışmada dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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