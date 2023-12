Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' projesi tanıtıldı

Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Muş Valiliği, Avrupa Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Muş İl Özel İdaresi işbirliğiyle "Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.

Muş İslami İlimler Fakültesi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okundu başladı.

Projenin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Avrupa Birliği'nin özellikle Doğu Anadolu'da desteklediği ender projelerinden birinin kentte tanıtılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Projenin konusunun dünyada herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Televizyonu açtığımızda mutlaka değişen iklim olaylarını ve iklim krizinin farklı yansımalarını hepimiz izliyoruz. Doğaya ne kadar müdahalede bulunursanız, aldığınızı geri vermezseniz, 'hep alayım hiç vermeyeyim' derseniz doğada sizin aldıklarınızı size şiddetli bir şekilde geri verir. Son yıllarda görülmedik sel afetleri bizlere doğanın bu anlamdaki kızgınlığını da gösteriyor. Doğa hepimizin ortak olduğu belki de tek şeydir. Herkesin hissesi eşit. Bir bireyin dünyanın en zengin de olsa en fakiri de olsa eşit oranda hakkınızın olduğu bir varlıktır doğa. Dolayısıyla herkesin eşit derecede doğaya sahip çıkması saygı göstermesi ondan istifade ederken de herkesin hakkını hukukunu gözetmesi gerekir."

Ülkenin birçok yerinde ciddi kuraklığın söz konusu olduğuna dikkati çeken Çakır, "Sonuç olarak bunların hepsi doğaya oransız, acımasız vahşice müdahalenin sonucunda gerçekleşen iklim olaylarıdır. Bu olaylar insan eliyle yapılan bütün saldırıların yansımasıdır. Çevre bilincini doğan her çocuğumuzun araştırmamız gerekiyor. Biz de atıkların kaynağını ayrıştırıyoruz. 80 kilometre öteye taşıyarak katı atık merkezinde bunları da ülke ekonomisine bir şekilde kazandırıyoruz. İşte tüm bunlar hepsini kapsayacak sade ama güzel bir projedir." diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da uluslararası bir projeye imza atarak bütün paydaşları bir araya getiren İl Özel İdaresi'ne teşekkür etti.

Göreve geldikleri ilk gün "Muş'un içinde yeşil değil, yeşilin içinde bir Muş inşa edeceğiz" sloganıyla hareket edecekleri tahhüdünü verdiklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada bugün şehrin her köşesinde yeşilin içerisindeki bir Muş'u inşa etmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün Göletli Parkımızda, Lale Vadimizde, Ahmed-i Hani Parkımızda, Millet Bahçemizde mahalle parklarımızın her birinde insanlarımızın yürüyerek gidebilecekleri alanları oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bir paydaşı olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Her zaman 'Doğayı yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın' idealiyle çalışmalarımız süratle devam edecektir."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da "Son yıllarda özellikle küresel iklim ve sıcaklıkların çok fazla konuşulmaya başlandı. Dünyanın her tarafında bunlara ilişkin çalışmalar ve toplantılar yapılıyor. Tabi ki biz de gündelik hayatımızda bu iklim değişikliklerini hissediyoruz. Bu projenin ilerleme sürecinde her türlü desteğimizle yer alacağız. Muş Ovası, Türkiye'nin 3. en büyük ovası olmasına rağmen daha fazla yeşillenebilme potansiyeline sahip. Özellikle ağaç varlığı açısından yeterince zengin değil. Bu ağaç varlığını bu tür projelerle artıracağız."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür de iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın gün geçtikçe etkisini artırdığını belirtti.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle kentin "Çevre Eylem Planı"nın hazırlanacağını ifade eden Yenür, şöyle konuştu:

"Ülkemizde iklim anlaşması 7 Ekim 2021'de TBMM'de kabul edilmiştir. Bu anlaşmaya 191 devlet ve AB ülkeleri de katılmıştır. Dünyada karbon gazının salınımda Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore, Kanada gibi ülkeler ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz 18. sırada. Bu anlaşma ile tedbirlerin alınması ve bunu en aza indirme çabaları kayıt altına alınmıştır. Muş'ta 368 köy ve 212 mezra bulunmaktadır. 72 yerleşim yerindeki 52 bin nüfusun atıklarını toplamaktayız. Yarınlara daha iyi bir gelecek için ilimizde ortaklarımızla 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz' projesini en iyi şekilde uygulayacağız."

Yentür, "450 kişiye çevre, koruma çöp ve artık malzemeler eğitimi, çevre koruma bilicini arttırma eğitimi, sıfır atık ve iklim değişikliğine uyum eğitimleri vereceğiz. Projemizin özelde ilimize genelde ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından projenin tanıtımı ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler katıldı.