Muş'ta Güneş Enerjili Büyükbaş Hayvan Çiftliği

İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta çiftçi Erdal Yalvarıcı, devletten aldığı destekle kurduğu çiftlikte hem 250 büyükbaş hayvan yetiştiriyor hem de güneş panelleriyle enerji üretimi yapıyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde hayvancılık yapan Yalvarıcı, 2017'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle 8 bin metrekare alana et besi çiftliği kurdu.

Beş kişinin istihdam edildiği modern çiftlikte 250 büyükbaş hayvan yetiştiren Yalvarıcı, 2023'te TKDK'den aldığı destekle tesisin çatısına 800 güneş enerji paneli kurdu.

Bu sayede tesisin enerji ihtiyacını güneş enerjisi santralinden karşılayan Yalvarıcı, ihtiyaç fazlası enerjiyi de elektrik dağıtım şirketine satarak ek gelir elde etti.

"Güneş enerji santrali, masraflarımızı karşılama noktasında bize çok ciddi katkı sağlıyor"

Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan Yalvarıcı, AA muhabirine, 2017'de 1 milyon 500 bin lira destekle kurduğu çiftlikte kesintisiz üretim yaptığını söyledi.

Dede mesleği hayvancılığı modern koşullarda sürdürdüğünü belirten Yalvarıcı, şunları kaydetti:

"Çiftlikte 250 hayvanımız mevcut. TKDK desteğiyle tesisin çatısına güneş enerji panelleri kurduk. Yılda ortalama 650 bin kilovat/saat enerji üretiyoruz. Ürettiğimiz enerjinin 100 bin kilovat/saatini kendimiz kullanıyoruz, kalan enerjiyi satıyoruz. Güneş enerji santrali, et üretiminde masraflarımızı karşılama noktasında bize çok ciddi katkı sağlıyor. Bu projelerimizin tamamını TKDK'dan destek alarak yaptık. Destekle modern bir tesis kurduk. Yıllık et üretimimiz de yaklaşık 200 ton."

"Devletimizin katkılarını doğru kullandık ve başarılı olduk

Bölgenin hem et hem de enerji ihtiyacının bir kısmını karşıladıklarını ifade eden Yalvarıcı, "Hayvanları 2 yıl yaylada besledikten sonra besiye alıyoruz ve çiftlikte besliyoruz. 7-8 ay çiftlikte besledikten sonra kurban olarak satıyoruz. Bölgeden İstanbul'un Avrupa Yakası'na hayvan sevki yapan tek işletmeyiz." dedi.

Tarım ve hayvancılıkta söz sahibi olmak istediğini dile getiren Yalvarıcı, şöyle devam etti:

"Yemi kendimiz üretiyoruz. Aynı zamanda tarım da yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri hayvanlarımıza veriyoruz. Devlet desteği olmasaydı bu işletmeyi kuramazdık. Devletimiz bu noktada bize ciddi katkı sağladı. Biz de devletimizin katkılarını doğru kullandık ve başarılı olduk. Herkese tavsiye ediyorum. Ülkenin ekonomisine herkesin katkısı olsun. Çok mutluyuz. Ziraat Bankasının kredi desteği ile hayvan alıyoruz. Bu noktada Ziraat Bankasının da çok ciddi katkıları var. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."