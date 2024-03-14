Muş'ta Gerçekleştirilen Operasyonda Kaçak Sigara ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mart'ta 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 bin boş makaron, 280 doldurulmuş makaron, 106 paket gümrük kaçağı sigara, 10 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likiti, 5 bin 150 gram kıyılmış tütün ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.