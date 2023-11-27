Muş'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

Yetimler Vakfı Muş Şubesi tarafından, Gazze yararına kermes düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vakıf üyeleri, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve yanlarında getirdikleri farklı ürünleri satışa sundu.

Vakıf üyesi Mustafa Şakal, kermesi Filistinlilerin yararına düzenlediklerini söyledi.

Kermeste yöresel yemeklerin yoğunlukta olduğunu belirten Şakal, "Tandır ekmeğinden köy ürünlerine, çeyizlik malzemelere kadar çeşitli ürünler satıyoruz. Elde edeceğimiz geliri İsrail zulmü altında olan Filistinli kardeşlerimiz için göndereceğiz. Kermesimiz 4 gün sürecek. Gelirin tamamını Gazze'de zulüm altındaki kardeşlerimize Yetimler Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştıracağız." dedi.

İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Gazze'de 10 binden fazla insanın şehit edildiğini, binlerce çocuk ve kadının yaralandığını aktaran Şakal, "Şu anda oradaki insanlar aç ve perişan durumdalar. Göndereceğimiz bütün yardımlara ihtiyaçları var. Dünyada en çok ihtiyaç duyulan yer Gazze'dir. Biz de vicdani ve İslami sorumluluğumuz çerçevesinde onlara yardım etmek için çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıl Yalçın da evlerinde yaptıkları yöresel yemekten küçük ev malzemelerine kadar birçok ürünü satışa sunduklarını aktardı.