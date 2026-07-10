Muş'ta meyve bahçeleri "feromon tuzakları" ile korunuyor

Muş'ta meyve bahçelerine yerleştirilen feromon tuzaklarıyla Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlıların popülasyonlar takip edilerek, üreticilerin doğru zamanda ilaçlama yapması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen Erken Uyarı ve İzleme Sistemi çalışmaları kapsamında, meyve bahçelerine kurulan feromon tuzaklarıyla (zararlıların takibinde kullanılan biyoteknik yöntem) başta Akdeniz meyve sineği ve elma iç kurdu olmak üzere ekonomik kayba yol açan zararlıların yoğunluğu düzenli olarak izleniyor.

Kent genelinde belirlenen 7 noktaya kurulan tuzaklarla elde edilen veriler, teknik ekipler tarafından değerlendirilerek zararlı popülasyonları takip ediliyor. Yoğunluğun ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde üreticiler bilgilendirilerek zamanında mücadele yapılması sağlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mühendisleri, merkeze bağlı Dilimli köyündeki çiftlikte kurulan feromon tuzaklarını kontrol ederek elma üreticisi Ferhat Aşar'a zararlı popülasyonları hakkında bilgi verdi.

"Amacımız verimi artırmak ve maliyetleri düşürmektir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, tarımsal üretimde verimliliği artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve ürün kayıplarını azaltmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bitki sağlığının korunmasına yönelik önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Gönç, şunları kaydetti:

"Özellikle meyve havzalarımızda bitki sağlığının korunması amacıyla Erken Uyarı ve İzleme Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik bir çalışma yaptık. Meyve havzalarımızda ciddi ekonomik kayıplara neden olan elma iç kurdu ve Akdeniz meyve sineği gibi zararlılarla mücadele kapsamında 7 noktada feromon tuzakları kurduk. Bu tuzaklar sayesinde sahadan düzenli veri topluyoruz. Toplanan verileri teknik ekiple değerlendirerek zararlı popülasyonunu takip ediyor ve en uygun mücadele zamanını belirliyoruz. Mücadele zamanını doğru belirleyerek gereksiz ilaç kullanımını önlüyor, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz."

Sahada üreticilerin yanında olmaya ve süreci birlikte yürütmeye önem verdiklerini ifade eden Gönç, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tarımsal üretimde nihai amacımız sürdürülebilirliği sağlamak, verimi artırmak ve maliyetleri düşürmektir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanda, doğru miktarda ve doğru şekilde mücadele yapılması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Erken Uyarı ve İzleme Sistemi ile doğru mücadele zamanını belirliyor, gereksiz ilaç kullanımının ve çiftçimizin gereksiz maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Gönç, kentte yaklaşık 2 bin hektarlık alanda meyvecilik yapıldığını dile getirerek "Bu alanlarda ciddi ekonomik kayıplara neden olan zararlılarla mücadelede çiftçilerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye ve yol göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Bahçesine feromon tuzakları kurulan çiftçilerden Ferhat Aşar da yıllardır meyve yetiştiriciliği yaptığını anlattı.

Muş'un coğrafi konumu ve rakımıyla meyvecilik açısından elverişli bir yer olduğunu belirten Aşar, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz sayesinde teknolojiye ve yeni bilgilere erişimimiz arttı. Çiftçilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu işi babamdan ve amcalarımdan öğrendim ancak bu bilgi bize yetmez. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Mühendisler geldi, Akdeniz meyve sineğini bilmiyordum. Feromon tuzağını getirip buraya kurdular. Mühendisler çiftçilere yol gösteriyor. Biz de onların önerilerini uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.