Haberler

Muş'ta buğday tarlaları zirai insansız hava araçlarıyla gübreleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta 42 bin dekar buğday tarlasında zirai insansız hava araçları kullanılarak gübreleme çalışmaları başlatıldı. Bu teknoloji, maliyetleri düşürürken ürün kaybını da sıfıra indiriyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi bünyesindeki tarlalarda, boy atma aşamasındaki bitkilerin ezilmemesi ve tasarruf sağlanması amacıyla zirai insansız hava araçları kullanılıyor.

İşletmenin 42 bin dekar alanda ektiği buğday, 12 zirai insansız hava aracı ile gübreleniyor.

İşletmede görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, buğday tarlalarında dronla yapılan gübrelemenin maliyetleri düşürdüğünü ve ürün kaybını sıfıra indirdiğini söyledi.

Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izlerinin verimi olumsuz etkilediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Dron, arazinin uygun olmadığı yerlerde de gübreleme yapma imkanı sağlıyor. 42 bin dekar buğday ekili alanda gübreleme çalışmalarına başladık. Bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle traktörlerin girmekte zorlandığı alanlarda, havadan gübreleme çalışması başlattık. 12 zirai insansız hava aracı kiraladık. Her drona bir seferde 45 kilogram gübre yüklüyoruz. Teknolojiyle birlikte önemli avantajlar sağlanıyor. Ayrıca traktörün neden olduğu buğday ezilmeleri yaşanmıyor. Bu da zaman açısından ve zorlu iklim şartlarında uygulama kolaylığı sağlıyor. Bu teknolojiyle ürün zayiatı en aza indiriliyor ve daha bol, kaliteli ürün elde ediliyor."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

