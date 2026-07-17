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Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Muş Valisi Avni Çakır başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, toplam bedeli 37 milyar lirayı aşan 433 projenin durumu değerlendirildi; 21 proje tamamlanırken, nakdi gerçekleşme yüzde 28, fiziki gerçekleşme yüzde 19 seviyesinde kaldı. Toplantıda ayrıca kaybolan bir çocuğun cenazesine ulaşıldığı ve yağışların tarıma olumlu etkisi aktarıldı.

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte yürütülen yatırım projeleri değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çakır, 2026 yılı ikinci dönem sonu itibariyle yatırım programında 433 projenin bulunduğunu belirterek, bunlardan 21'inin tamamlandığını, 145'inin devam ettiğini, 129'unun ihale aşamasında, 132'sinin proje aşamasında olduğunu, 6 projenin ise tasfiye edildiğini söyledi.

Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 37 milyar 339 milyon lira olduğunu ifade eden Çakır, bugüne kadar 10 milyar 574 milyon 750 bin lira harcama yapıldığını, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 28, fiziki gerçekleşme oranının ise yaklaşık yüzde 19 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Özdilek köyünde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cenazesine sabah saatlerinde ulaşıldığını belirten Çakır, arama çalışmalarına katkı sunan AFAD, jandarma, belediyeler, Devlet Su İşleri ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Yağışlar nedeniyle sahadaki çalışmaların bir süre geciktiğini ancak bunun tarımsal üretim açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Çakır, yoğun çalışmayla yaşanan gecikmenin telafi edileceğini dile getirdi.

Toplantıya Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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