Muş İl Özel İdaresi'ne 9 iş makinesi alındı

Muş'ta karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 9 iş makinesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği filosuna alındı. Muş Valisi Avni Çakır, araç filosunun güçlendirildiğini belirtti ve köylerde yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini en aza indireceklerini söyledi. İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım ise araç filosunun 109 araca çıkarıldığını ve bu araçların Muş'a yapacağı hizmetlerden mutlu olacaklarını ifade etti.

Muş'ta karla mücadele çalışmalarında kullanmak amacıyla 9 iş makinesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği filosuna alındı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği şantiye alanında düzenlenen araç teslim töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, İl Özel İdaresinin araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Muş'un yaklaşık 400 bin nüfusunun olduğunu ve yüzde 50'sinin köylerde ikamet ettiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bu nedenle araç parkımızın ne kadar güçlü olması gerektiğini biliyoruz. Muş'ta 368 köyümüz ve mezralarımız var. Çok geniş bir coğrafya. İnşallah 2024 yılında da yapacağımız alımlarla araç parkımızın yüzde 50'sini yenileyeceğiz. Muş, kar memleketi. Yüksek kesimlerde 10, 15 ve hatta 20 metre kar yüksekliğiyle karşılaşıyoruz. Bu gördüğümüz araçlar özellikle kış mevsiminde karla mücadele çalışmasında kolaylık sağlayacak. Bu konuda vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indireceğiz. Bu araçlarımızın tamamı önümüzdeki haftalarda karla mücadelede yer alacak. İş makinalarımızın özel idaremize, köylerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım da İl Özel İdaresinin bütçesini doğru, yerinde kullandıklarını vurgulayarak, "2022'de 13 araç, 2023'te 9 araç ekleyerek araç filomuzu 109 araca çıkardık. Bu araçların Muş'a yapacağı hizmetler bizi mutlu edecektir." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise "Kırsalda yaşayan vatandaşlara daha kaliteli ve nitelikli hizmet verebilmek için araç parkının iyileştirilmesi, geliştirilmesi büyük bir ihtiyaç olmuştu. Bu yıl 9 iş makinesi için 1,4 milyon avro harcadık. Son 3 yılda 140 milyon lira harcanarak 32 iş makinası alındı." diye konuştu.

Törene, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve kurum amirleri katıldı.