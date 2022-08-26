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Muş gündem haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti (1)

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Muş gündem haberi... Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan cemaat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irat etmesi MUŞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti.

Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan cemaat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irat etmesi MUŞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti. (1)

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Malazgirt Muş Güncel Haberler

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