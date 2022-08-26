Muş gündem haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti (1) Güncel Haberler Muş gündem haberi... Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan cemaat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irat etmesi MUŞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti. Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan cemaat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irat etmesi MUŞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti. (1) Kaynak: AA / Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Malazgirt Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muş gündem haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti (1) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.