Muş gündem haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti (1)
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Muş gündem haberi... Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan cemaat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irat etmesi MUŞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti.
Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan cemaat
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irat etmesi MUŞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti. (1)
Kaynak: AA / Güncel