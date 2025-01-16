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Muratpaşa Belediyespor Güreşçileri, Yeni Sezona Hazırlanıyor

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, güreş takımını yeni sezon öncesi bir araya getirerek, spora ve özellikle yağlı güreşe verilen önemi vurguladı. Başkan, 2024 başarılarını kutladı ve 2025 hedefleri hakkında bilgi verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezonda er meydanlarında Muratpaşa'yı temsil edecek güreşçilerle bir araya geldi.

Erdal İnönü Parkı'nda aralarında başpehlivanlar Orhan Okulu, Enes Doğan, Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Şevki Korkmaz'ın da bulunduğu Muratpaşa Belediye spor güreşçileriyle buluşan Uysal, spora ve özellikle ata sporu yağlı güreşe önem verdiklerini söyledi.

Muratpaşa'da 20 ayrı spor dalında eğitimlerin sürdüğünü ve amatör kulüplere olan desteklerin devam ettiğini belirten Uysal, "Türkiye genelinde en fazla aktif amatör kulübü olan ilçelerinden biri olarak tüm amatör spor kulüplerini destekliyoruz. 2014'te başlattığımız amatör sporları destekleme çabası, nakdi, eşya ve tesis olarak devam ediyor." dedi.

Aynı zamanda geleneksel ata sporu olan yağlı güreşte de güçlü bir varlık gösterdiklerini dile getiren Uysal, 2024 yılında derece alan başpehlivanları kutladı.

CW Enerji Türkiye Ligi'ni Orhan Okulu ve Enes Doğan gibi değerli pehlivanlarla üst üste iki yıl kazanmayı başardıklarını anlatan Uysal, "Bu yıl aramıza katılan değerli başpehlivanlarımız Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Şevki Korkmaz ile takımımız daha da güçlenecek. Kemal Yılmaz hocamızın liderliğinde, Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetimimizin destekleriyle yağlı güreşte iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz da, 2024 yılında başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, 2025 yılında bu başarıyı sürdürmek istediklerini ifade etti.

Başpehlivan Orhan Okulu ise desteklerinden dolayı Başkan Uysal'a teşekkür ederek, "2015 yılında Muratpaşa'ya ilk transfer olduğumda altın kemeri getirmiştik. 2023 yılında da CW Enerji Lig güreşlerinde de ilk altın kemeri kazandırdık. 2024 yılında da Enes Doğan kardeşim kazandı. İki yıldır altın kemer Muratpaşa Belediye'mize geliyor. İnşallah takım arkadaşlarımızla birlikte daha da iyi olacağız. 2025 yılı için kamplarımız devam ediyor. İnşallah hem Kırkpınar hem de lig şampiyonluğunu Muratpaşa'mıza getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Enes Doğan da 2025 sezonu için kamp dönemine girdiklerini anlatarak, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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