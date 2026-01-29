Haberler

Varlık Fonu Sayıştay Denetiminden Kaçırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi kararının etkisiz hale getirildiğini belirterek, Türkiye Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimi dışına çıkarıldığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi kararının etkisiz hale getirildiğini belirterek, Türkiye Varlık Fonu'nun Sayıştay denetimi dışına çıkarıldığını söyledi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile AYM kararını boşa düşürüp, yönetimlerindeki Varlık Fonu'nu Sayıştay denetiminden tamamen kaçırdılar. Kontrollerindeki şirketlerin ve kurumların bütçelerini istedikleri gibi harcamak, siyasetlerini finanse etmek ve çift maaş dağıtmak için her şeyi yapıyorlar. Sevmedikleri denetimden kaçmak için her şeyi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi

Süper Lig devine mesaj yolladı: Gelmek istiyorum