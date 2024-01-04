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Muradiye'de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

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Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Muradiye'de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Muradiye'nin Beşparmak Mahallesi'nde yoldan çıkan araçlar kara saplanarak yolda kaldı. Muradiye Belediyesi'nden yardım istendi. Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yolun açılmasıyla uzun uğraşlar sonucunda yolda kalan araçlar kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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